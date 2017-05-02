



Иглоукалывание основано на древнекитайских взглядах на устройство мира. Сегодня ученые предложили несколько теорий, объясняющих эффективность акупунктуры с официальной медицинской точки зрения.

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Акупунктура была одним из самых известных и популярных направлений альтернативной медицины с древних времен. Первоначально эта техника была нужна только азиатским странам, которые в древности считались едва ли не лучшими целителями на планете.

Со временем технология стала распространяться в другие страны, привлекая большое внимание и последователей. Хотя некоторые скептики до сих пор считают, что все положительное воздействие на пациентов основано исключительно на самовнушении, однако врачи так не считают. В результате обширных исследований эксперты пришли к выводу, что карта биоактивных точек, созданная столетия назад, является научно обоснованной.

Ученые предложили несколько теорий, более или менее объясняющих терапевтические эффекты китайских технологий:

По одной их них , контакт с биологически активным участком иглой или другим устройством увеличивает кровоток и стимулирует нервные окончания в этой области. В результате вырабатываются эндорфины и энкефалины — вещества, которые действуют подобно морфию и уменьшают боль.

Другая теория объясняет положительный эффект акупунктуры как анти-раздражающего механизма. Он заключается в том, что иглоукалывание стимулирует «быстрые» нервные волокна в коже и мышцах. Передаваемая по ним боль достигает головного мозга раньше, чем сигналы от пораженных органов. Итак, регенеративный подход работает.

Признание инновационных диагностических методов, например МРТ или допплерография, поддержало выводы о рефлексотерапии. Так было обнаружено изменение активности подкорковых структур головного мозга при прикосновении к точкам акупунктуры. Так ка определенные части ЦНС имеют четкую связь с определенными органами, их стимуляция может вызвать там положительные перемены.

Иглоукалывание является еще одним методом лечения. Но научные исследования и современные знания о человеческом организме показывают, что он более эффективен, чем плацебо, по крайней мере, при некоторых заболеваниях. Многие ученые во всем мире проводят исследования в этой области и применяют ее для лечения. Так это в конечном итоге позволит узнать, где это актуально.

И по сей день иглоукалывание можно использовать как часть комплексного лечения, в контексте приема рецептурных препаратов. Это особенно эффективно при заболеваниях неизвестного происхождения.